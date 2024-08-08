Бастрыкин потребовал завести дело на мигранта, пристававшего к девочкам в Сургуте

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мигранта, пристававшего к девочкам в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее в сети появилось видео с мигрантом. Сообщается, что пьяный иностранец хватал за ноги девочек. После замечаний прохожих мужчина скрылся с места происшествия.

Следственный комитет Югры начал проверку. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.