Суд на месяц сократил арест главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову

Суд сократил на месяц срок ареста главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову – он пробудет в СИЗО до 12 сентября. На заседании суда по мере пресечения Кузнецов присутствовал по ВКС.

Кузнецова задержали в мае этого года. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 гг. глава восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу".

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.