ЦБ начнет снижать ключевую ставку не раньше середины 2025 года - Сбер

Центральный банк России может начать снижение ключевой ставки только ближе к середине 2025 года, полагает старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов. "Мы не ожидаем снижения в этом году ключевой ставки", - цитирует Скворцова РБК.

При этом в Сбере вполне допускают, что ставка в ближайшее время продолжит растит. Сейчас она, напомним, составляет 18%. "Есть ли вероятность повышения ключевой ставки до 20%? Конечно, есть. ЦБ в своем релизе четко сказал, что они будут это оценивать", - отмечает банкир.