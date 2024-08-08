22 офицера прибыли в Астраханскую область на службу в погранвойсках

Торжественная церемония встречи с выпускниками образовательных организаций ФСБ состоялась сегодня в Астрахани. В мероприятии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что в этом году в Астраханскую область прибыли 22 офицера. Они будут нести службу, охраняя рубежи Родины на суше и на воде.

«В нынешних условиях перед вами стоят особенно важные задачи. Помните, что в ваших руках национальная безопасность Отечества, мирная и спокойная жизнь людей». – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Сегодня личный состав погранслужбы продолжает славные боевые традиции своих предшественников. Защитники рубежей ведут борьбу с браконьерством, коррупцией и экстремизмом, помогают в решении задач специальной военной операции, пресекают диверсии и теракты.

Также за отличную службу губернатор Игорь Бабушкин вручил уже действующим пограничникам почётные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.