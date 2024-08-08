Почти половина россиян и украинцев выступают за начало мирных переговоров - опросы

49% россиян выступают за переход к мирным переговорам в конфликте с Украиной, 41% выступают за продолжение СВО, сообщает социологическая группа Russian Field. Исследователи ссылаются также на данные крупнейшего социологического украинского центра им. Разумкова, который приводит следующие цифры: 44% украинцев считают, что пришло время для переговоров, 35% не согласны с этим.

По условиям мирного будущего мирного соглашения есть превалирующие мнения и среди россиян, и среди украинцев.

Чаще всего респонденты из России хотели бы, чтобы мирное соглашение между Россией и Украиной включало в себя признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территориями России, отказ Украины от вступления в НАТО, денацификацию и/или прекращение дискриминации русских в Украине.

61% украинцев не готовы ни в чем уступать во время переговоров с Россией, лишь 8% готовы к территориальным уступкам. Среди минимальных приемлемых условий мирного соглашения 52% украинцев называют возвращение к границам 1991 года, 26% согласны на вывод российских войск до границ начала 2022 года.