Минобороны: ВСУ потеряли 660 боевиков в Курской области

Продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не допущено, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в заявлении ведомства.

Российские военные наносят удары по выявленным скоплениям боевиков и техники ВСУ и пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории Курской области.

Также наносятся авиационные удары по выдвигающимся украинским резервам на территории Сумской области, сообщили в Минобороны.

По информации министерства, за сутки ВСУ потеряли в Курской области до 400 человек и 32 единицы бронетехники.

Всего с начала боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков.

Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что в Курскую область прибыл отряд спецназа "Ахмат". Также стало известно, что подразделения ЧВК "Вагнер" перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ на границе региона.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что "продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено силами подразделений группировки войск "Север" и ПС ФСБ".