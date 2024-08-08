"Понял, принял". Военкора ВГТРК Поддубного доставили в институт Склифосовского

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного привезли в Москву, в институт Склифосовского.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы, публикуя несколько коротких видео. На одном из роликов видно, как Поддубный спрашивает, какой у врачей план действий. Ему отвечают, что положат его в реанимацию, сделают анализы, все перепроверят и потом примут решение, как лечить.

"Понял, принял", - отвечает Поддубный.

Военкор Евгений Поддубный получил ранение 7 августа, это произошло после попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Атака на автомобиль произошла вчера вечером. Ближе к ночи Евгений Поддубный пришел в сознание, хотя первоначально многие СМИ сообщили о гибели военкора. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.