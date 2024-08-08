Волонтеры РМК пришли на помощь пострадавшим от наводнения жителям Южного Урала

На Южном Урале Волонтерский центр РМК оказывает помощь пострадавшим от наводнения жителям Карабашского городского округа и Коркино. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Аномальные осадки в Челябинской области привели к наводнению сразу в нескольких населенных пунктах. Пострадало более 20 домов в поселке Киолим Карабашского ГО и несколько сотен домов в частном секторе Коркино. У некоторых жителей вода залила огороды и цокольные этажи, многие остались без воды и света.

В результате продолжительных дождей прорвало плотину на Киалимском водохранилище, и вода начала поступать в поселок Киолим. Несколько десятков людей были эвакуированы. Одним из первых к помощи местным жителям подключился Волонтерский центр РМК "Сила Урала". Добровольцы приехали со своими лодками для помощи спасателям.

"Мы привезли в Карабашский городской округ 360 продуктовых наборов – часть волонтеры раздали людям в пункте временного размещения, другие развезли жителям близлежащих поселков, где также поднялся уровень воды. Также совместно с проектом "Вещь добра" было собрано 10 тонн одежды. Так получилось, что уже на следующий день после Киолима вода затопила и частные дома в Коркинском муниципальном округе. Туда мы оперативно доставили в общей сложности 1000 продуктовых наборов, 1179 кг сухого молока, сухпаек для работников экстренных служб и 2233 пятилитровых бутылей воды. Также мы направили 245 продуктовых наборов в Еткульский район и 142 набора в Еманжелинск, которые тоже пострадали от паводка", - рассказал директор Волонтерского центра "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Сейчас волонтеры и активисты помогают жителям затопленных территорий расчищать дома. Также они убирают мусор с участков и разбирают завалы на территории города, откуда ушла вода. Кроме этого, продолжается адресная помощь пострадавшим.