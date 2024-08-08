На Урале участник СВО расстрелял бывшую жену и ее нового мужа

На Среднем Урале участник СВО расстрелял бывшую супругу и ее нового мужа. Позже его самого нашли мертвым.

Как сообщает 66.RU, все случилось вечером 7 августа в частном секторе Богдановича: боец СВО расстрелял свою бывшую жену и ее нового мужа. Женщина скончалась на месте, а мужчине удалось выжить. Нападавший скрылся и был объявлен в розыск.

В дальнейшем силовики нашли стрелка без признаков жизни. По данным источника издания, труп обнаружили на городском кладбище.

Известно, что у бывших супругов остались две дочери 6 и 13 лет. После того, как брак распался, мужчина и ушел на спецоперацию.