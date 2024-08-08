В Орловской области отменяют массовые мероприятия

В Орловской области, граничащей с Курской, отменяют и переносят массовые мероприятия.

Регион принял 77 беженцев из Курской области, их разместили в ПВР и гостиницах, готовятся дополнительные места для беженцев, сообщил губернатор Андрей Клычков. Также ведется сбор гуманитарной помощи, которую запросил соседний регион.

"Рекомендовали органам власти и общественным организациям перенести проведение массовых торжественных и увеселительных мероприятий на другое время, когда освободим нашу территорию, а сейчас нужно нацелить все силы на помощь пострадавшим", - сообщил Клычков.

В Курской области третий день продолжается масштабная атака ВСУ на приграничные населенные пункты. Есть погибшие и раненные среди мирного населения.