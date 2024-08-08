В Росавиации начали расследование крушения вертолета на Камчатке

В Росавиации высказались о ситуации с вертолетом Robinson R44 на Камчатке. На место события оперативно вылетел вертолет Ми-8.

По предварительным данным, в опрокинувшемся вертолете никто не пострадал. Расследование пройдет в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Ключевая цель расследования – выяснение причин случившегося и принятие мер по их предотвращению в будущем, сообщил в своем telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Напомним, по предварительным данным, 8 августа вблизи вулкана Малый Семячик (130 км от Петропавловска-Камчатского) обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа. Причины и обстоятельства, а также количество пострадавших уточняется. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".



