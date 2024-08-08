В Нижнем Тагиле из-за подростков могло произойти крушение пассажирского поезда

Полицейские нашли подростков из Нижнего Тагила, из-за которых чуть не произошло крушение пассажирского поезда. Как рассказали пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, с несовершеннолетними уже проведена профилактическая работа.

3 августа в полицию поступило сообщение от машиниста электропоезда "Верхотурье - Екатеринбург", следовавшего по перегону станций Сан-Донато - Лая о постороннем предмете на железнодорожных путях. Чтобы избежать наезда он применил экстренное торможение, вынужденная остановка продлилась 1 минуту.

Выяснилось, что на путях лежала шпала, которую в этот же день из любопытства положили двое подростков 11 и 12 лет. Сотрудники по делам несовершеннолетних линейного отдела выяснили, что дети проживают в Нижнем Тагиле и обучаются в одной из городских школ. Летом они приезжают в СНТ "Дружба", которое находится вблизи перегона станций Сан-Донато – Лая.

Инспектор ОПДН ЛО МВД России на станции Нижний Тагил Олеся Дыбова в присутствии родителей провела беседу со школьниками, объяснив, к какой трагедии могли привести их действия. Родителям также напомнили об ответственности за организацию досуга детей, в том числе в период летних каникул.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Необходимые материалы уже направлены полицейскими в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.