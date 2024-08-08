Четыре человека погибли в результате атак ВСУ в Курской области

Около трех тысяч мирных граждан эвакуировано с приграничных районов Курской области, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

По его словам, эвакуированы все, кто хотел выехать. Полторы тысячи человек размещены в пунктах временного размещения.

Белостоцкий также сообщил, что четыре человека погибли в результате украинских атак. Количество пострадавших он не назвал, отметив, что всем им оказана медицинская помощь в полном объеме.

"Ни один раненый в стационарах Курской области не погиб", - добавил чиновник.

По словам Белостоцкого, вооруженные силы РФ активно работают в приграничных районах Курской области, противник в четверг не продвинулся ни на метр, а наоборот – отступает.

"Военные ведут активные действия на территории района Суджа, оттесняют войска за границу РФ", - сказал Белостоцкий.