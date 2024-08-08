Французское агентство развития даст Армении €75 миллионов

Власти Армении одобрили получение кредита от Французского агентства развития. Речь идет о €75 млн.

По данным министра финансов Армении Ваге Оганесяна, программа реализуется совместно с Азиатским банком развития, деньги будут направлены на финансирование дефицита госбюджета в 2024 г., срок погашения основной суммы долга составит 20 лет, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Армения готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства во многих сферах. Об этом говорится в послании премьер-министра Никола Пашиняна американскому лидеру Джо Байдену по случаю Дня независимости США. По словам премьера, партнерство будет способствовать "более благополучному будущему" как для Еревана, так и для Вашингтона.