В Подмосковье мужчина до смерти расстроился из-за проблем с ремонтом автомобиля

В подмосковном лесу нашли тело 57-летнего местного жителя Александра.

Супруга погибшего незадолго до трагедии получила от мужа сообщение в мессенджере: он обвинял в случившемся сотрудников автосалона, где у него возникли проблемы с ремонтом автомобиля Hyundai Tucson.

Мужчина утверждал, что ему навязали дорогостоящий ремонт, после которого еще и сразу сломался двигатель. Погибший просил прощения у своих близких и сообщал, что испытывал физическую и душевную боль из-за ситуации с машиной. Родственники говорят, что последние две недели Александр был в депрессии, пишет Shot.

В автосалоне обвинения отрицают. Говорят, что во время диагностики в машине обнаружили поломку масляного насоса, во время второго визита автомобилиста, якобы, ему предлагали бесплатный ремонт по гарантии и аналогичную подменную машину на время ремонта.