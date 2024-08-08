В Екатеринбурге 3-летняя девочка ушла из детсада во время прогулки

В Екатеринбурге маленький ребенок ушел из детского сада во время прогулки. Сейчас обстоятельства выясняет прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в детсаду №209 в уральской столице. По предварительным данным, сегодня утром 3-летняя воспитанница ясельной группы, находясь на прогулке, самовольно ушла с территории дошкольного учреждения.

При этом воспитательница не проконтролировала наличие девочки в детском саду. Через некоторое время ребенок был обнаружен родственницей.

Прокуратура начала проверку инцидента. Сейчас выясняются все обстоятельства.