Экс-мэр Астрахани Олег Полумордвинов задержан правоохранителями

Сегодня в Астрахани правоохранительными органами задержаны бывший глава администрации МО «Городской округ город Астрахань» Полумордвинов Олег, бывший заместитель главы администрации МО «Городской округ город Астрахань» – начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации МО «Городской округ город Астрахань» Сапрыкин Иван, а также директор ООО «Айтиком» Федоров Виктор.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Бывших чиновников подозревают в оказании общего покровительства за определенное денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства.

Как стало известно, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество.

Напомним, Олег Полумордвинов ушел в отставку с поста градоначальника Астрахани менее двух месяцев назад - в июне 2024 года. Причины, которые тогда были запущены в публичное пространство, касались якобы проблем со здоровьем чиновника.

Правда, во властных кулуарах тогда мало кто воспринимал всерьез эту информацию. Так как в конце мая на очередном заседании Думы Астраханской области парламентарии очень прямо и сильно критиковали работу мэра Астрахани и его команды. А буквально спустя неделю после скандального отчета мэрии перед областными депутатами господин Полумордвинов ушел в отпуск, из которого в мэрское кресло не стал возвращаться.

Он неожиданно и несколько стремительно трудоустроился в ректоры Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ).

Но и эта краткая руководящая карьера не задалась. Правоохранители за бывшим мэром и неожиданно ректором пришли.