В Тюмени возбудили уголовное дело из-за остановки, рухнувшей на женщину

В Тюмени на 61-летнюю женщину рухнула остановка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел вечером, 5 августа. Пострадавшая была госпитализирована с травмами. Ей оказывается медицинская помощь.

Следователи установили, что на участке по ул. Олимпийской проводились работы по замене тепловых сетей, поэтому сотрудники подрядной организации перенесли остановку на новое место. Остановка была плохо закреплена и рухнула из-за сильного ветра.

Следователем СК России проведен осмотр места происшествия с фотофиксацией крепления остановочного комплекса, допрошены свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.