В России полностью перестал открываться YouTube

Российские пользователи сообщают о невозмжности открыть сайт YouTube. Речь идет и о десктопной версии хостинга, и о мобильном приложении. Неизвестно, имеет ли сбой отношение к так называемому "замедлению", которое последние дни происходило с сервисом неизвестно по чьей вине.

Российские власти не брали на себя ответственность за так называемое замедление YouTube, Google заявил, что не предпринимал действий для замедления и его оборудование в порядке.

Ранее телеком-аналитик Эльдар Муртазин отметил, что широкие слои общества раздражает "замедление" неизвестно чьего авторства, при этом на популярности видеохостинга это не сказалось: у него в России прибавилось посетителей, также люди готовятся к потенциальной блокировке и скачивают средства ее обхода.