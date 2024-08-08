Задержаны экс-глава Астрахани и его заместитель

В Астрахани правоохранительные органы задержали бывшего главу администрации города Олега Полумордвинова. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

Помимо Полумордвинова задержаны бывший заместитель главы администрации—начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Сапрыкин и директор ООО "Айтиком" Виктор Федоров.

Их подозревают в оказании общего покровительства за денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства. Возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество.

Ранее сообщалось, что задержан бывший глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин. По данным следствия, чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму порядка 221,5 млн рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".