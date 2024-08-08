У российской финансовой системы возникли проблемы с юанями

В России возник дефицит юаней на финансовом рынке. Второй день подряд банки ставят рекорд по закупке у Центрального банка России китайской валюты: 6 августа они приобрели 23,7 млрд юаней за 282 млрд рублей по ставке 7,08%, а на следующий день – почти 25,4 млрд за 300 млрд рублей уже по 7,11%, пишут "Ведомости".

Нехватка юаней на российском финансовом рынке уже стала хронической: бизнес получает китайскую валюту от торговли, а банки КНР почти не предоставляют ее российским компаниям. В таких условиях волатильность спроса на юани каждый раз приводят к резкому взлету ставок.