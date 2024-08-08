XXVI генеральная ассамблея Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран пройдет в Астрахани

10-11 октября Астрахань примет у себя XXVI Генеральную ассамблею Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран. Уже поступают заявки от представителей вузов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, сообщили в министерстве внешних связей региона.

Основной площадкой ассамблеи станет Астраханский государственный технический университет. 10 октября в актовом зале вуза состоится торжественная церемония открытия и пленарное заседание XVII Международной научно-практической конференции, посвящённой обсуждению новейших технологий освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности экосистемы Каспийского моря.

На следующий день в Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева и Каспийском институте морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина состоится заседание комиссии по науке и технологиям и пройдут круглые столы на темы «Прикаспийский регион: экономика, логистика, геополитика и социокультурное пространство» и «Развитие студенческого спорта в прикаспийском регионе: состояние и перспективы».

Члены ассамблеи примут участие в торжественной церемонии закрытия международного физкультурного мероприятия «Игры Каспия», которая состоится в астраханском спортивном комплексе «Звёздный» 11 октября.

В рамках мероприятий ассамблеи Ассоциация «Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия» организует международный форум «Каспийский диалог».

«На дискуссионных площадках в формате круглых столов руководители, эксперты и студенты университетов прикаспийских стран будут обсуждать вопросы, играющие ключевую роль для устойчивого развития Каспийского региона», — отметила руководитель центра Евгения Юкина.

Ассоциация университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран создана в 1996 году по инициативе Астраханского государственного технического университета (Россия) и Горганского университета сельскохозяйственных наук и природных ресурсов (Иран). В настоящее время в её составе 62 участника. С момента основания организации её штаб-квартирой является Астраханский государственный технический университет.

«За прошедшие 28 лет ассоциация стала значимой экспертной площадкой, объединяющей научно-образовательное сообщество университетов прикаспийских стран, — прокомментировал министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков. — Благодаря сотрудничеству учёных и экспертов удалось существенно усилить научную работу по многим направлениям. Уверен, что предстоящие встречи и дискуссии в Астрахани позволят объединить усилия для достижения общей цели — эффективного развития регионов Прикаспия».