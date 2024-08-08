На уральском предприятии накрыли общежитие с десятками нелегальных мигрантов

На Среднем Урале обнаружено общежитие, в котором проживали десятки нелегальных мигрантов. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка с участием нескольких ведомств, в том числе полиции, ФСБ и Росгвардии, проводилась на одном из предприятий Сысертского района, где расположены цеха по расфасовке и хранению продуктов. Было установлено, что на территории есть оборудованное под общежитие одноэтажное здание.

Комнаты в нем пронумерованы, а на двери в каждую есть списки проживающих в ней иностранцев (по 4-5 человек). Внутри имеется раздельный санузел, душевая комната, комната для стирки и т.д. А на стенде при входе висит таблица графика дежурств и лучших/худших комнат, а также график работы столовой. Как отметили в прокуратуре, все документы напечатаны на бланке предприятия и имеют его фирменный знак.

В ходе проверки выяснилось, что у мигрантов отсутствуют патенты на трудовую деятельность в России. Всего был выявлен 81 иностранный гражданин, из которых 68 оказались нарушителями. Теперь их ждет выдворение из страны.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. В прокуратуре заверили, что будут держать на контроле ход его расследования.