Отопление в Екатеринбурге планируют запустить в середине сентября

Уже 15 сентября в домах Екатеринбурга планируют включать отопление. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы уральской столицы Владимир Гейко.

По его словам, середина сентября - это предполагаемая дата. Окончательное решение будет основываться, в первую очередь, на погоде. Несмотря на это, объекты социальной сферы, такие как детсады, школы и больницы должны быть готовы уже к 1 сентября. На данный момент выполнена подготовка более 70% объектов теплоснабжения, подготовка к зимнему сезону продолжается.

По словам исполнительного директора ЕТК Андрея Шмелькова, с конца мая в Екатеринбурге было обнаружено 638 повреждений на коммунальных сетях, из которых пока удалось устранить только 438. Завершить ремонтные работы планируется как раз к началу отопительного сезона.