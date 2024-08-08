Алаудинов: Спецназ "Ахмат" прибыл в Курскую область

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что в Курскую область прибыл отряд спецназа "Ахмат".

"Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства. Ничего критического не произошло", — заявил Алаудинов в видеообращении в телеграм-канале. Сам он также находится в регионе.

По словам Алаудинова, ВСУ заняли несколько населенных пунктов, наращивают свои силы, которые освободили от белорусской границы, а также пытается максимально продвигаться. Командир "Ахмата" заявил, что "в ближайшее время этот вопрос будет завершен".

Также стало известно, что подразделения ЧВК "Вагнер" перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ на границе региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Егор Гузенко. На кадрах, которые показал корреспондент, вагнеровцы заявили, что возвращаются в Россию.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область, в Минобороны России вечером сообщили, что диверсионно-разведывательная группа отступила после нанесенного ей поражения, однако позднее эта информация была отредактирована. В ведомстве заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что "продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено силами подразделений группировки войск "Север" и ПС ФСБ".