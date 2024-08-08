Семь бригад "Скорых" из Подмосковья отправились в Курскую область

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что семь бригад "Скорой помощи" и 22 врача прибыли в Курскую область для помощи жителям. Медиков сопровождала госавтоинспекция.

"Одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву – в центральный институт травмотологии. Также эвакуируем 50 человек инвалидов. В ближайшее время поступят новые задачи для медиков", - написал Воробьев в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что девять пострадавших при обстрелах в Курской области будут отправлены на лечение в Москву, среди них – двое детей. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. До этого и.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении в регионе режима ЧС. Это необходимо для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил. В соседних с Курской областях будут развернуты пункты временного размещения. Соответствующее поручение по итогам межведомственного совещания по оказанию помощи региону дал первый вице-премьер России Денис Мантуров.