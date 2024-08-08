Москва готова помочь с налаживанием диалога между Тбилиси, Цхинвалом и Сухумом – МИД РФ

В годовщину начала российско-грузинского военного конфликта 2008 года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москве "небезразлична судьба стран Южного Кавказа". "Россия заинтересована в установлении там прочного мира и решении всех накопившихся проблем", - сказала Захарова.

"Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Тбилиси, Цхинвалу и Сухуму в развитии конструктивного диалога", - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что власти Грузии могут инициировать прокурорское, судебное или парламентское расследования обстоятельств и причин войны 2008 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает виноватым в произошедшем экс-президента страны Михаила Саакашвили и поддерживавшую его партию "Национальное движение".