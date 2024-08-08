"Газпром" продолжает поставки газа на Украину через станцию "Суджа"

"Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" (Курская область). На 8 августа запланирована подача 37,3 млн кубометров, передает "Прайм" со ссылкой на заявление официального представителя компании Сергея Куприянова.

Он отметил, что с начала года прокачка была более 40 млн кубометров в день, но с 7 августа опустилась ниже этого уровня, хоть и незначительно.

6 августа стало известно о массированной атаке ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области, в том числе в непосредственой близости от города Суджа, где находится станция.

Куприянов также отметил, что украинская сторона не дает прокачивать газ через станцию "Сохрановка" (впрочем, "Суджа" остается единственной станцией для прокачки с 2022 года).

Хотя прекращение прокачки российского газа через Украину не приведет к значительным последствиям для Европы, сейчас на европейских биржах цены на газ идут вверх. Аналитики считают, что в случае прекращения подачи российского газа в газораспределительную систему Украины "Газпром" может направить часть объемов по другим газопроводам, например, по "Турецкому потоку".