В Москву из Курской области эвакуируют девять пострадавших при обстрелах

Девять пострадавших при обстрелах в Курской области будут отправлены на лечение в Москву, среди них - двое детей. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

В числе эвакуируемых находится военкор ВГТРК Евгений Поддубный. После стабилизации состояния он сегодня был отправлен в столицу для дальнейшего лечения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Стационарное лечение в настоящее время проходят 34 пострадавших при обстрелах Курской области, среди них пять детей, уточнили в Минздраве.

Ранее и.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении в регионе режима ЧС. Это необходимо для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил. В соседних с Курской областях будут развернуты пункты временного размещения. Соответствующее поручение по итогам межведомственного совещания по оказанию помощи региону дал первый вице-премьер России Денис Мантуров.