В Москве оштрафован Дудь*

Таганский райсуд Москвы оштрафовал блогера Юрия Дудя* за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Суд оштрафовал его на 40 тыс. руб., сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее выяснилось, что Дудь* лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе у иноагентов. Только на YouTube журналист потерял около 100 млн руб. Больше половины рекламы у Дудя* были от российских компаний. Также проблемы у блогера могут возникнуть и с популярным сервисом подбора авиабилетов: несмотря на головной офис в Гонгконге, у компании имеются юрлица в России.

*внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ