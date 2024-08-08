Ксения Карелина, которую в Екатеринбурге судят за госизмену, признала свою вину

Гражданка США и РФ Ксения Карелина признала свою вину в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, где сегодня проходили прения сторон.

Напомним, задержали девушку в феврале этого года. По версии следствия, с февраля 2022 года 33-летняя жительница Лос-Анджелеса инициативно осуществляла перевод денежных средств в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

Известно, что обвиняемая имеет гражданство России и США, замужем за американцем, а ее родители живут в Екатеринбурге.

Сегодня в прениях сторон гособвинитель просил отправить Карелину в колонию общего режима на 15 лет с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 500 тысяч рублей.