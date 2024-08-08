В Екатеринбурге завершено обновление жилого квартала во Втузгородке

Во Втузгородке Екатеринбурга завершилось обновление жилого квартала. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Еще в 2015 году администрация признала аварийными девять двухэтажных домов, расположенных в квадрате улиц Гагарина – Мира – Ботаническая – Академическая. В 2019-2020 годах их расселил "Атомстройкомплекс".

На освободившейся площадке в 1,7 га девелопер построил комплекс Discovery Residence, состоящий из трех высотных домов и низкоэтажного коммерческого блока. Проект стал примером бережного и деликатного обновления городской ткани. В квартале появилась новая прогулочная зона с современным озеленением, цветниками и лавочками, в коммерческом блоке открылись новые предприятия торговли и сферы услуг, также были отремонтированы прилегающие улицы и проезды.

"Атом" за свой счет заменил асфальтовое покрытие на улицах Гагарина, Академической и Ботанической, благоустроил подъезд к расположенному в квартале детскому саду №423, а также сформировал прогулочную зону на участке улицы Гагарина от Академической до Ботанической. Помимо озеленения, здесь обновили освещение, установили новые малые архитектурные формы – лавочки и декоративные элементы, а также сделали велосипедную дорожку.

По просьбе жителей дома по улице Гагарина, 7 был установлен шлагбаум на въезде во двор. Также девелопер обновил дорожное покрытие на внутридомовой территории и благоустроил парковку.

"Когда мы обновляем застроенные городские территории, главная задача – реализовать новые возможности не только для новоселов, а для всех жителей и пользователей квартала, создать новые пространства для отдыха, которые сделают район современнее и интереснее для жизни. Внутри Discovery Residence мы реализовали концепцию "город-сад", которая предполагает обилие зелени – кустарников и цветущих растений. Этот же подход мы применили при оформлении территории вокруг комплекса, в частности, при благоустройстве участка улицы Гагарина. Здесь выдержан тренд на всесезонное цветение, высажены многолетние растения и декоративные деревья, хвойные кустарники. Обновленная улица уже стала точкой притяжения для прохожих – здесь открылись новые кофейни, появились новые поводы задержаться и отдохнуть в красивом уголке города", - рассказал руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Николай Демин.

Обновленное пространство является муниципальной собственностью. Однако специалисты управляющей компании, обслуживающей Discovery Residence, следят за территорией и будут по мере необходимости обновлять зеленую зону и ухаживать за растениями.