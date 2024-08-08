Стройкомплекс Южного Урала демонстрирует рекордную динамику

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил строителей региона с профессиональным праздником. Приветствуя представителей стройкомплекса, он отметил, что на Южном Урале более 170 тысяч человек трудятся в отрасли.

«Строитель - это созидатель! Невозможно себе представить ни одну сферу человеческой жизни без участия строителей. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете для развития нашего региона, для развития нашей страны», - сказал губернатор.

За последние годы достижения строителей региона можно обозначить как рекордные. В 2023 году было введено в эксплуатацию около 2 млн 100 тысяч кв метров жилья.

"Мы побили рекорд советского времени по вводу жилья в нашем регионе. Такого объема строительства жилья не было за всю историю Челябинской области", - сказал глава региона в ходе торжественного мероприятия в честь Дня строителя в рамках конференции-форума "Строительство-2024.Ural", которая собрала в Челябинске ведущих специалистов отрасли.

В 2023 году на Южном Урале досрочно – почти на 2 года раньше запланированного срока – завершено расселение из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. С января 2019 по декабрь 2023 года расселено 197,02 тысяч кв метров аварийного жилья, улучшили свои жилищные условия 12,61 тысяч человек. По поручению губернатора работа будет продолжена: подготовлена новая программа.

В регионе активно реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ). Проекты КРТ, считает глава Южного Урала, должны стать дополнительным импульсом в развитии жилищного строительства.

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик сообщил, что в области на данный момент сформировано 93 проекта КРТ с градостроительным потенциалом около 8 млн кв метров жилья.

"Часть из них уже реализуется с потенциалом порядка 1,9 млн квадратных метров", - отметил Андрей Фалейчик.

Директор по развитию ООО "СЗ "Голос" Сергей Григорьев считает, что механизм КРТ интересен застройщикам.

"Это {механизм КРТ – прим. Редакции} сокращает, в целом, инвестиционный цикл, делает более предсказуемым, так как фиксируется в договоре КРТ. На самом первом проекте у нас в Челябинской области мы это на себе почувствовали", - отметил Сергей Григорьев.

«Отрадно, что все стали понимать: без соцобъектов застройщики свою продукцию не реализуют, нужны садики, школы, подъездные дороги. Здесь важна стыковка с бюджетными программами. Большое внимание уделяется благоустройству и развитию территорий, и не только в Челябинске, но и в маленьких селах идёт устройство клубов, скверов и парков. Власти вкладывают бюджет - люди получают новые условия, и это радует», - отмечает президент Челябинского межрегионального Союза строителей Андрей Мурдид.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды за период с 2019 по 2023 года Челябинской области благоустроили: 934 дворовых территорий и 835 общественных пространств. В 2024 году стоит задача благоустроить 138 дворов и 282 общественных пространства.

За 5 лет (с 2019 по 2023 год) ввели в эксплуатацию 61 детский сад, 15 школ, 108 ФАПов, 85 ФОКов, стадионов и площадок для ГТО, 5 объектов культуры.

На торжественном мероприятии в преддверии Дня строителя отдельную благодарность Алексей Текслер выразил тем, кто сейчас работает на Донбассе в подшефных территориях. Южноуральские бригады ремонтируют жилье, дороги, обеспечивают работу школ, детских садов и медучреждений. В 2022-2023 годах построили и восстановили 63 объекта.

«Хотел отдельно сказать слова благодарности тем нашим строителям, которые работают и помогают восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, в наших подшефных территориях, в Волновахе и Ясиноватой. Также с этого года работаем в Авдеевке, которую недавно освободили наши героические воины. Большую часть этих объектов восстанавливают наши челябинские строители, в том числе рискуя собственной жизнью. Низкий вам поклон!» . – сказал Алексей Текслер.

В завершении торжественного мероприятия глава региона вручил благодарности и почетные грамоты лучшим работникам отрасли. Награды Российской Федерации и награды Челябинской области из рук Алексея Текслера получили 14 южноуральцев.