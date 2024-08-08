Прокуратура займется вопросом ненадлежащего водоснабжения в Дегтярске

Прокуратура Ревды организовала проверку сообщения о ненадлежащем водоснабжении жителей Дегтярска. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Как ранее сообщали местные СМИ, в городе произошло повреждение на водопроводе, из-за чего 4 августа уровень подачи воды потребителям был значительно снижен. После выявленных нарушений прокуратура обратилась к главе городского округа с требованием устранить их и разрешить проблему. С 6 августа 2024 года централизованная подача воды восстановлена.

"Прокуратурой продолжаются надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка полноте мер, принятых администрацией города и эксплуатирующей организацией в целях надлежащего водоснабжения населения, оперативного устранения нарушений режима подачи ресурса и обеспечения подвоза питьевой воды населению", - добавили в пресс-службе.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования.