В Прикамье готовят пункты временного размещения для жителей Курской области

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил организовать в регионе пункты временного размещения для эвакуированных жителей Курской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Готовы оказать всю необходимую помощь. Поручил Министерству территориальной безопасности и Министерству труда и соцразвития подготовить пункты временного размещения. Обеспечим жителей всем необходимым", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область, в Минобороны России вечером сообщили, что диверсионно-разведывательная группа отступила после нанесенного ей поражения, однако позднее эта информация была отредактирована. В ведомстве заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

Врио главы региона Алексей Смирнов вечером во вторник сообщил, что ситуация на граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной, но контролируемой. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Также Смирнов сообщил о погибших, в частности, ночью украинские военные дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. Более 20 человек пострадали, среди них - шестеро детей. Росгвардия усилила охрану Курской АЭС.

В Курской области введен режим ЧС.