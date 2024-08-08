В финале женского олимпийского турнира по боксу сойдутся спортсменки-трансгендеры?

В финал женского олимпийского турнира по боксу вышли спортсменки из Алжира Иман Хелиф и Линь Юйтин из китайского Тайбэя. Совпадение или нет, но именно с ними связан один из главных олимпийских скандалов – этих спортсменок подозревают в трансгендерном переходе.

Линь Юйтин накануне одержала победу в полуфинальном матче в полулегком весе, победив Эсру Йылдыз Кахраман из Турции. Она присоединилась в финале к Хелиф, которая ранее обеспечила себе выход в последний раунд турнира.

Спортсменки не предоставляют доказательств того, что генетически являются женщинами, лишь призывают общество перестать травить их в соцсетях и прессе. Отец алжирки Иман Хелиф опубликовал детские фотографии дочери, заявив, что она является женщиной и ее растили как девочку.

Главным аргументом тех, кто считает Хелиф и Юйтинь трансгендерами, - это их отстранение от одного из турниров решением Международной федерации бокса. Федерация заявляла, что спортсменки сдали тесты с уровнем тестостерона, превышающем допустимые для женщин нормы, а также у них были выявлены мужские хромосомы. МОК критиковал эти заявления федерации за то, что тесты, якобы, были сделаны при туманных обстоятельствах.