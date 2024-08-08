Mash: Поместье Тимура Иванова на берегу Волги могут снести

Родовое поместье бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова на берегу Волги могут снести, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, особняк стоимостью два миллиарда рублей оказался самостроем. Согласно результатам экспертизы Госстройнадзора, обращений по поводу строительства или реконструкции объектов ИЖС и разрешения на застройку участка не поступало.

Mash сообщает, что иск на снос уже подготовлен администрацией Калязинского района Тверской области. В ближайшие дни он будет направлен в суд.

В мае прошлого года сообщалось, что прокуратура Тверской области начала комплексную проверку усадьбы экс-замминистра обороны Тимура Иванова, находящегося под арестом. В ведомстве выясняют, законно ли изменили генплан, который позволил обнести забором восемь гектаров земли вплотную к береговой линии Волги. По данным Mash, поместье возводили в условиях строжайшей тайны четыре года.