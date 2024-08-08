Медведев сообщил, как реагировать на атаку ВСУ на Курскую область

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике: желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам, попытка разредить боевые порядки на основной линии противостояния, временное информационное превращение зрады (измены) в перемогу (победу).

"Необходимо извлечь серьезный урок из случившегося и исполнить то, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему – беспощадно разгромить и уничтожить врага", - пишет Медведев в своем telegram-канале.

По мнению экс-президента России, есть и еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося: с этого момента специальная военная операция (СВО) должна приобрести открыто экстерриториальный характер.

"Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха", - пишет Медведев.

О таком изменении характера боевых действий теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов.

"Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным", - считает Медведев.