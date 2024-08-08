Иран может отказаться от плана масштабного удара возмездия по Израилю

Иран может пересмотреть планы по масштабному удару возмездия по Израилю – под давлением США, пишет Politico. Ранее Тегеран объявил о планах отомстить за убийство лидера группировки ХАМАС Исмаила Хании.

Два высокопоставленных представителя администрации США заявили, что Вашингтон предупредил Тегеран, что масштабный удар только усилит напряженность и увеличит риски прямой конфронтацией между сторонами. Они уточнили, что США также призвали Иран пересмотреть свою реакцию на смерть Хании и не считать ее частью более крупной операции со стороны Израиля. По словам официальных лиц, Иран все больше соглашается с точкой зрения США, хотя изначально отрицал ее.

Очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке последовал за смертью Исмаила Хании в Тегеране и убийством Фуада Шокра, одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболла", в Бейруте.

Иран, ХАМАС и "Хезболла" обвинили Израиль в случившемся и заявили, что не оставят это без ответа.