08 Августа 2024
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Фото: pr-служба Гильдии строителей Урала

Финал "Мисс Екатеринбург-2024" перенесли в Исторический сквер

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024" перенесен на другую площадку.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, финал состоится 17 августа на главной сцене Дня города – в Историческом сквере – с 19:00 до 21:00. Увидеть, как выберут новую королеву красоты, смогут все желающие. Ранее анонсировалось, что финал "Мисс Екатеринбург-2024" пройдет на Октябрьской площади.

Хедлайнером вечера станет певица Ольга Серябкина. Именно под ее финальную песню состоится один из выходов участниц.

В этом году кастинг "Мисс Екатеринбург" прошли 16 девушек, но три из них выбыли в процессе подготовки. Среди 13 финалисток есть профессиональные спортсменки, модели, будущие строители, программисты и даже учитель начальных классов.

Участницы конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024"(2024)|Фото: Игорь Усенко

Прямо сейчас на сайте мисс-екатеринбург.рф идет голосование за Мисс зрительских симпатий. Сделать свой выбор можно будет до финального выхода красоток на сцену.

Ранее сообщалось, что победительница получит в подарок путевку на Мальдивы на двоих.

Напомним, недавно в мэрии Екатеринбурга заявили, что ремонт Исторического сквера не помешает празднованию Дня города.

Теги: Мисс Екатеринбург, площадка, финал, Исторический сквер


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Ранее 02.07.2024 15:15 Мск Названы имена участниц конкурса "Мисс Екатеринбург-2024"
Ранее 10.06.2024 12:23 Мск Победительницу конкурса "Мисс Екатеринбург-2024" отправят на Мальдивы

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