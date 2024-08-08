Финал "Мисс Екатеринбург-2024" перенесли в Исторический сквер

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024" перенесен на другую площадку.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, финал состоится 17 августа на главной сцене Дня города – в Историческом сквере – с 19:00 до 21:00. Увидеть, как выберут новую королеву красоты, смогут все желающие. Ранее анонсировалось, что финал "Мисс Екатеринбург-2024" пройдет на Октябрьской площади.

Хедлайнером вечера станет певица Ольга Серябкина. Именно под ее финальную песню состоится один из выходов участниц.

В этом году кастинг "Мисс Екатеринбург" прошли 16 девушек, но три из них выбыли в процессе подготовки. Среди 13 финалисток есть профессиональные спортсменки, модели, будущие строители, программисты и даже учитель начальных классов.

Прямо сейчас на сайте мисс-екатеринбург.рф идет голосование за Мисс зрительских симпатий. Сделать свой выбор можно будет до финального выхода красоток на сцену.

Ранее сообщалось, что победительница получит в подарок путевку на Мальдивы на двоих.

Напомним, недавно в мэрии Екатеринбурга заявили, что ремонт Исторического сквера не помешает празднованию Дня города.