Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в Курской области

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

"На кадрах объективного контроля – уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область, в Минобороны России вечером сообщили, что диверсионно-разведывательная группа отступила после нанесенного ей поражения, однако позднее эта информация была отредактирована. В ведомстве заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что "продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено силами подразделений группировки войск "Север" и ПС ФСБ".