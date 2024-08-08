Эстония усилила таможенный контроль на границе с Россией

Власти Эстонии с сегодняшнего дня, 8 августа, усилили таможенный контроль на границе с Россией. Теперь он является полным: под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится.

Делается это, по заверению эстонских властей, для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны, пишет РИА Новости.

В январе 2024 г. эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений вблизи границы с Россией использовать противопехотные и противотанковые мины. По мнению депутата, следующим шагом должна стать денонсация Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин всеми странами Балтии. Он также отметил, что в Эстонии необходимо начать производство собственной взрывчатки, которую, по словам Куннаса, "нужно использовать в противотанковых, противопехотных, минометных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов".