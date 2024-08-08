В Екатеринбурге под колеса грузовика попал 11-летний мальчик

В Екатеринбурге в ДТП с грузовиком пострадал 11-летний школьник. Об этом сообщает пресс-служба городского УГИБДД.

Авария произошла 7 августа в 20.22 на ул. Суходольская, 41. По предварительным данным, водитель "Скания" 1981 г.р. двигался по Ручейной в сторону улицы Евгения Савкова, и при повороте направо на зеленый сигнал светофора наехал на ребенка. Мальчик в это время пересекал проезжую часть. С места ДТП ребенка с различными травмами увезла "скорая". Сейчас он находится в ДГКБ №9.

Стаж водителя составляет 26 лет, за которые к административной ответственности он привлекался дважды. На момент ДТП водитель был трезв. Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте аварии, составили процессуальные документы. По факту ДТП проводится дознание.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что при совершении поворота, либо разворота водителям стоит быть предельно внимательными, уступать дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть, на которую он поворачивает. Родителям стоит чаще напоминать своим детям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, а также о том, что перед переходом проезжей части необходимо убедиться в безопасности перехода, поскольку даже наличие зеленого сигнала светофора и пешеходного перехода не гарантирует пешеходу безопасный переход проезжей части.