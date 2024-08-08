В Надыме маленькая девочка лишилась почки в детском саду

В Надыме маленькая девочка лишилась почки в детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, девочка играла на турникете, раскачалась на нем и упала, получив серьезные травмы. Для спасения жизни ребенку провели полостную операцию по удалению сегмента правой почки.

Прокуратура установила, что причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение воспитателем своих должностных обязанностей и отсутствие контроля за поведением ребенка.

С детского сада взыскали компенсацию морального вреда в 400 тыс. руб. Исполнение судебного решения находится на контроле городской прокуратуры.