Сергей Скуратов покинул пост гендиректора компании "Уральские авиалинии"

Сергей Скуратов официально покинул пост генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии", решение было принято сегодня на заседании совета директоров, сообщают в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что Скуратов самостоятельно подал заявление об отставке с дальнейшим выходом на пенсию. На место гендиректора назначен его сын Кирилл Скуратов, занимающий пост первого замгендиректора.

"За прошедшие годы авиакомпания прошла славный путь, мы воспитали огромную плеяду замечательных лётчиков, инженеров по обслуживанию авиационной техники, коммерсантов, финансистов, работников наземных служб – все они - настоящее достояние Урала и страны. Уверен, что слаженная работа и высокий профессионализм команды "Уральских авиалиний" во главе с Кириллом Сергеевичем позволят продолжить наращивать производственные показатели и обеспечить непрерывное развитие авиаперевозок на благо Урала и всей России", — отметил Сергей Скуратов в своем заключительном слове.

Напомним, что Сергей Скуратов начал свою трудовую деятельность в гражданской авиации в 1967 году и возглавлял авиакомпанию с 1993 г.

Тремя годами позднее в "Уральские авиалинии" пришел и его сын, пройдя путь от инженера до первого заместителя генерального директора. В компании отмечают, что он пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе.