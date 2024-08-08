Стало известно, какое ранение получил военкор ВГТРК Поддубный

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненый в Курской области в результате атаки украинского беспилотника, находится в тяжелом состоянии.

О состоянии журналиста рассказал его лечащий врач.

"Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета", - процитировали медика в эфире телеканала "Россия 24".

Военкор Евгений Поддубный получил ранение 7 августа, это произошло после попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Атака на автомобиль произошла вчера вечером. Ближе к ночи Евгений Поддубный пришел в сознание, хотя первоначально многие СМИ сообщили о гибели военкора.

Сейчас Поддубный получает "все необходимое лечение в одной из больниц Курска", заверил глава Курской области Алексей Смирнов. Затем его отправят на лечение в московскую клинику.

В Курской области третьи сутки продолжается масштабная атака ВСУ на приграничные российские населенные пункты.