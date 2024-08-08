В Перми за смерть школьницы от схода льда с крыши будут судить директора местной УК

В Перми генеральный директор управляющей компании предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Расследование уголовного дела завершено. По версии следствия, в результате бездействия управляющей компании, с кровли дома по ул. Серпуховская сошел снег и лед, из-за чего погибла 15-летняя девочка.

Напомним, трагедия произошла вечером, 24 марта 2022 года. Число пострадавших могло быть больше, так как в момент происшествия девочка была не одна. Школьница вместе с сестрой и братом гостила у бабушки. Вместе с ней они пошли в магазин. Бабушка увидела падение с крыши льда, но успела оттолкнуть только двух внуков. Девочка попала в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.