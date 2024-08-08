Forbes: ВСУ бросают последние резервы на вылазку в Курской области

ВСУ, атаковав Курскую область, совершили "обреченную вылазку”, на которую уйдут последние резервы, заявил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Он назвал атаку "самонадеянной и рискованной", отметив, что, возможно, таким способом украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. "Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку", — считает автор материала.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область, в Минобороны России вечером сообщили, что диверсионно-разведывательная группа отступила после нанесенного ей поражения, однако позднее эта информация была отредактирована. В ведомстве заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что "продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено силами подразделений группировки войск "Север" и ПС ФСБ".