На последнем этапе опрессовок в Екатеринбурге выявили восемь повреждений

В Екатеринбурге провели четвертый и последний в нынешнем году централизованный этап гидравлических испытаний трубопроводов – опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, они проходили с 6 по 8 августа с 23 до 6 часов от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения. Опрессовки проводились холодной водой и давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями.

В результате было выявлено восемь дефектов. Повреждения зафиксированы в районе следующих улиц: Попова, Посадская, Вайнера, дублер Сибирского тракта, Фурманова и Шаумяна. Ремонтные бригады ЕТК приступили к их устранению.

Напомним, на третьем этапе опрессовок, проходившем в Екатеринбурге в июле, обнаружили 16 повреждений.