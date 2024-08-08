08 Августа 2024
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Осторожно, хостинг замедляется

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Фото: Накануне.RU

Замедление YouTube вызывает раздражение самых широких слоев общества - эксперт

Рекламной кампанией YouTube и VPN-сервисов аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал ситуацию с так называемым "замедлением" видеохостинга в России. Эксперт отметил, что ситуация напоминает блокировку не Instagram*, по поводу которого граждане не особо выступают, а Telegram (в 2018 году), когда все просто пользовались средствами обхода блокировки, но полюбившийся сервис не бросали, в итоге власти были вынуждены пойти на разблокировку.

Муртазин со ссылкой на неназванный источник сообщает, что власти признают эксперимент с замедлением YouTube неудавшимся и уже в ближайшие дни сервис вернется к нормальной работе.

Ранее Google заявил, что не предпринимает никаких действий по замедлению YouTube в России, оборудование работает исправно. Власти в РФ не подтверждали информацию о замедлении с их стороны, хотя глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн намекнул, что это дело рук государства (однако, уже на следующий день попытался скорректировать свое высказывание).

"Блокировки не достигли значимого результата. Аудитория YouTube выросла. Ещё более интересно — выросло до нескольких миллионов число людей, которые используют средства обхода блокировок. Медийный охват темы обход блокировок сравним с временами блокировки Telegram", - приводит слова Муртазина Telegram-канал BRIEF.

"Если верить Хинштейну, что цель показать Google своё неудовольствие, то Google ни холодно, ни жарко, они никак не реагируют, потому что на российском рынке они не работают и никакие деньги здесь не получают", - добавляет эксперт.

При этом Муртазин указывает, что замедление YouTube вызвало раздражение в самых широких слоях общества, в том числе у патриотично настроенных людей и аполитичных.

"Человек, который смотрит видео про садоводство, не ассоциирует себя с политическими движениями. Он купил телевизор, чтобы вечером смотреть ролики по своим интересам. Размер этого раздражения на неделе рос очень сильно, что хорошо заметно по социальным сетям. Архитекторы блокировки решили с этим бороться топорно: так как заблокировать жителей России от высказывания в соцсетях мнения невозможно, надо его перекрыть. Появилось огромное количество ботов, которые начали продвигать точку зрения, что граждане России за блокировку", - рассказывает Муртазин.

*принадлежит американской корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил в России

Теги: youtube, замедление, россияне, блокировка


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